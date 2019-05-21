شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل يافع تسير قافلة إغاثية الى الضالع وترفد الجبهات بمقاتلين والان مع التفاصيل
انطلقت صباح يوم الثلاثاء، حملة ابناء مرفد الإغاثية الخيرية لنصرة اخوانهم بجبهة الضالع وذلك من نقطة الانطلاق في نفس مرفد في مديرية لبعوس.
وتتكون الحملة من اكثر من ٢٠ سيارة محملة بمختلف أنواع المواد الغذائية والأدوات والأدوية الطبية وغيرها كما يرافق الحملة عدد من الرجال الجاهزين للالتحاق بجبهة الضالع لخوض غمار الحرب والدفاع عن وطنهم مع اخوانهم هناك في متارس الدفاع عن الكرامة والعزة الجنوبية.
وسيكون في استقبال الحملة ومرافقيها محافظ الضالع ورئيس المجلس الانتقالي وقائد الحزام الأمني ومدير الأمن في الضالع وعدد من قادة المقاومة الجنوبية وبعض المشائخ والشخصيات الاجتماعية.
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