مصدر أمني يكشف تفاصيل سقوط طائرة في مخمور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الطائرة سقطت في الساعة العاشرة صباحاً"، مبيناً أن "الطائرة مسيرة بدون طيار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بسقوط الطائرة".



وكان شهود عيان أفادوا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن طائرة صغيرة تحطمت، اليوم، في قرية السعداوة بناحية الكوير في قضاء مخمور دون تسجيل أي خسائر.