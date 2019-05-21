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الاتحاد الاسيوي يصدر بياناً رسمياً بشان تأجيل مباراة ذوب آهن والنصر

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2019-05-21 | 14:00

الاتحاد الاسيوي يصدر بياناً رسمياً بشان تأجيل مباراة ذوب آهن والنصر

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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن تأجيل مباراة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وابلغ نادي النصر السعودي، أمس الاثنين، مدير ملعب كربلاء الدولي مهند الجراح، بأن الاتحاد الآسيوي، أبلغه بتلقيه توجيه من الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراته أمام ذوب آهن ونقلها من ملعب كربلاء الدولي.

وذكر بيان عن الاتحاد الاسيوي، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعلن أن مباراة دوري أبطال آسيا بين زوباهان الإيراني والنصر السعودي، والمقررة يوم الثلاثاء على ستاد مدينة كربلاء في العراق، قد تأجلت".


وأوضح، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا القرار بدعم من كافة الأطراف المعنية بمصلحة السلامة، حيث أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع أمن وسلامة جميع أطراف اللعبة على رأس أولوياته"، مبيناً انه "سيتم يتم الآن إعادة جدولة المباراة بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.


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