كم عدد فناجين القهوة المسموح بها في رمضان؟

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ترويض الجسم قبل رمضان:
لا بد من تقليل كميات القهوة في الفترة التي تسبق رمضان.
الامتناع عن شرب القهوة على الإفطار:
فلا بد من الانتظار ساعة أو ساعتين قبل شرب القهوة، وذلك حفاظاً على الفيتامينات والمعادن التي دخلت إلى الجسم نتيجة تناول الطعام.
شرب القهوة باعتدال:
لا ينبغي أن يزيد عدد فناجين القهوة عن أربعة في اليوم.
شرب كوب على السحور:
يعتبر شرب كوب واحد من القهوة على السحور كافياً كي يكون الغذاء الذي حصلت عليه متوازن وملائم للحفاظ على النشاط في اليوم الثاني!
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