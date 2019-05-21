موجريني تبدأ جولة بالقرن الأفريقي.. والصومال أولى محطاتها

بدأت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، الثلاثاء، جولة بدول القرن الأفريقي، استهلتها بزيارة الصومال، حيث تليها كينيا وجيبوتي وتختتمها بإثيوبيا.

وحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن موجريني وصلت إلى مقديشو والتقت برئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، كما زارت بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية هناك.

وتشمل جولة موجريني زيارة كينيا؛ حيث تلتقي بالرئيس أوهوروكينياتا، ومسؤولين آخرين، كما ستطلق أيضًا برنامجًا عبر الحدود، وتلتقي بمنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني وتفتتح مكاتب جديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي في نيروبي.

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كما ستتوجه "موجريني" إلى جيبوتي للقاء بعثة الأمن البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في جيبوتي ومشروع تحلية المياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتختتم جولتها بزيارة إثيوبيا، حيث تلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا "إيجاد" محبوب معلم.

ومن المقرر أن تلتقي موجريني، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في أديس أبابا؛ لمناقشة الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، منذ فترة، على تكثيف نشاطه وتعاونه مع دول منطقة القرن الأفريقي من خلال تعزيز شراكته مع دول المنطقة التي تشترك معه بالعديد من المصالح والتحديات، مثل الهجرة وتغير المناخ، كما يعد الاتحاد أيضًا أحد الداعمين للهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد".

يذكر أن موجريني كانت قد زارت إثيوبيا، فبراير/شباط الماضي، وأجرت مناقشات حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي وقضايا السلام في منطقة القرن الأفريقي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

كما شاركت في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ32 ، التي عقدت يومي 10 و11 فبراير/شباط الماضي.