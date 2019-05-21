القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، تفاؤله بقدرة الفريق على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية والفوز بالبطولة رغم الهزيمة في مباراة الذهاب.
وخسر الزمالك أمام نهضة بركان بنتيجة 0-1، على الملعب البلدي، فجر الإثنين، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أسبوع من خوض مباراة الإياب، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب.
وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أبلغنا اللاعبين بأنه لا مشكلة من الهزيمة أمام نهضة بركان، وهم قاموا بتحفيز أنفسهم للفوز في مباراة الإياب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نائب رئيس الزمالك: معنوياتنا عالية وسنحسم الكونفدرالية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.