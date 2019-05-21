بالفيديو.. نائب رئيس الزمالك: معنوياتنا عالية وسنحسم الكونفدرالية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، تفاؤله بقدرة الفريق على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية والفوز بالبطولة رغم الهزيمة في مباراة الذهاب.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان بنتيجة 0-1، على الملعب البلدي، فجر الإثنين، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أسبوع من خوض مباراة الإياب، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب.

وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أبلغنا اللاعبين بأنه لا مشكلة من الهزيمة أمام نهضة بركان، وهم قاموا بتحفيز أنفسهم للفوز في مباراة الإياب".