انت الان تتابع الشعب السويسري يوافق على تشديد قوانين الأسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسلحة - صورة أرشيفية

صوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، لصالح تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام السويسرية استنادا إلى النتائج الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة العامة في سويسرا، بأن أكثر من 63% من الناخبين على مستوى البلاد وافقوا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلحة النارية، التي تم تبنيها قبل عامين بعد الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، أن تصويت اليوم يعد جزءا من استفتاءات سويسرا المنتظمة التي تمنح المواطنين رأيا مباشرا في صنع السياسات.

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فيما تشمل المقترحات التي تم التصويت عليها الإلزام بتدريب دوري على استخدام الأسلحة النارية، وترقيم تسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض البنادق للمساعدة في تعقبها. ويذكر أن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقع داخل منطقة السفر الأوروبية (شنجن).يذكر أنه في أبريل الماضي، أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا،