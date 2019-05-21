كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

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بعد ما يقرب من 3 سنوات على استفتاء البريكست، سيتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد، بعد تأجيل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.

لماذا تشارك بريطانيا في الانتخابات؟ كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تأمل في ألا تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات، عن طريق إنهاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات. إلا أن إخفاقها في الحصول على موافقة أعضاء مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب، أبقى المملكة المتحدة عضوا في

لماذا تشارك بريطانيا في الانتخابات؟ كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تأمل في ألا تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات، عن طريق إنهاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات. إلا أن إخفاقها في الحصول على موافقة أعضاء مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب، أبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم أصبح لزاما عليها المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي. هل سيحصل أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيون على مقاعدهم؟ هل سيحصل أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيون على مقاعدهم؟ من المقرر أن يجتمع البرلمان الأوروبي الجديد في الثاني من شهر يوليو المقبل، ومع عدم وجود أي مؤشرات تقول إن بريطانيا ستتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك الوقت، سيحظى النواب البريطانيون في البرلمان الأوروبي بنفس المكانة التي يتمتع بها جميع الأعضاء الآخرين. إلى متى سيستمر النواب البريطانيون في البرلمان الأوروبي؟ إلى متى سيستمر النواب البريطانيون في البرلمان الأوروبي؟ من المقرر أن يتم انتخابهم لنفس الفترة التي سينتخب بها أعضاء البرلمان الأوروبي من الدول الأخرى، وهي خمس سنوات، لكن عضويتهم ستنتهي بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. الموعد النهائي الحالي هو 31 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الفترة قد تزيد، إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التمديد مرة أخرى. تفاصيل ونظام الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي Advertisements إذا نجحت تيريزا ماي في تمرير اتفاق الخروج أمام البرلمان، فمن المحتمل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس المقبل، إذ إن اتفاق تمديد البريكست ينص على أنه إذا تمت موافقة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق الخروج قبل 31 أكتوبر، يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول من الشهر التالي. ماذا عن بقية مقاعد البرلمان الأوروبي؟ ماذا عن بقية مقاعد البرلمان الأوروبي؟ كان عدد مقاعد البرلمان الأوروبي 751 مقعدا، وأصبح 705 مقاعد مع خروج المملكة المتحدة، التي كانت تمتلك 73 مقعدا، حيث سيلغى 46 مقعدا. وستتم إعادة توزيع 27 مقعدا من المقاعد المخصصة للمملكة المتحدة سابقا على 14 دولة أخرى بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستشهد الانتخابات المقبلة انتخاب أعضاء من هذه الدول الأربع عشرة، على المقاعد المعاد تخصيصها لهم، لكن لن يكونوا قادرين على شغلها حتى تغادر المملكة المتحدة بشكل كامل. ما تأثير ذلك فى البرلمان الأوروبي؟ ما تأثير ذلك فى البرلمان الأوروبي؟ تمتلك تركيبة البرلمان الأوروبي تأثيرا غير مباشر فى تخصيص بعض الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون إحدى المهام الأولى لأعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيين، التصويت على اختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، بدلا من جان كلود جونكر الرئيس الحالي لها. كيف تتدخل روسيا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ ترشح الدول الأعضاء أشخاصا من جانبها لتولي هذا المنصب، لكن يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وللموافقة على تعيينه يجب الحصول على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان. في الوقت نفسه، يتعين على المرشحين لتولي الحقائب المتبقية في المفوضية أن يخوضوا عملية فحص برلمانية صعبة للغاية، وبالتأكيد سيلعب النواب البريطانيون دورا كبيرا في الموافقة على المرشحين لهذه المناصب، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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