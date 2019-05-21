الان تتابع السودان: القوة المكلفة بحماية رئيس المخابرات السابق تمنع تنفيذ أمر بالقبض عليه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:09 م, 21 مايو 2019 م التعليقات: 0 اليوم الخرطوم - الخليج 365: رفضت القوة المكلفة بحراسة صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية السابق، اليوم، تنفيذ أمر بالقبض عليه.

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