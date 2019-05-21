ميركل تدعو للمزيد من الترابط عبر الأجيال في بلادها

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحلي بالمزيد من الترابط عبر الأجيال.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، بالعاصمة برلين خلال فعالية "جسر الأجيال بألمانيا" إنه يفضل "التقارب من بعضنا البعض والتواجد لأجل بعضنا البعض" بغض النظر عن العمر، مؤكدة تزايد أهمية ذلك دائما في ظل التطور الديموغرافي.

وتنظم المبادرة التي تراعاها ميركل، لقاءات دورية على مستوى ألمانيا بين كبار في السن يحتاجون لرعاية وبين أطفال وشباب.

وقالت المستشارة الألمانية: "الأشخاص من جميع الأعمار بحاجة للمشاركة في الحياة الاجتماعية... إنهم بحاجة للشعور بأنهم مطلوبون"، موضحة أن الأمر يتعلق في ذلك بشق من الرعاية النفسية.

وبحسب تصريحات ميركل، فإن أكثر من 220 شريكا تعاونبا في 11 ولاية ألمانية- من بينهم مدارس ورياض أطفال ونزل رعاية- انضموا إلى "جسر الأجيال بألمانيا" الذي تم تأسيسه قبل عشرة أعوام.

وأضافت المستشارة أن هذا المشروع "جمع كبار السن والأطفال سويا بطريقة جميلة ومختصة" على نحو لم يشهده أي مشروع آخر تقريبا.

