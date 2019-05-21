البرلمان الكويتي يدعو لتبني إجراءات تحد تفاقم النزاعات بالخليج

أكد مجلس الأمة الكويتي، أنه يترقب التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة، مشددا على استعداده للاجتماع متى ما اقتضت الظروف والتطورات، لمتابعة كافة المستجدات وبحث كيفية التعاطي معها.

وأوضح مجلس الأمة الكويتي – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – أنه تابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، بالغة الخطورة التي استجدت في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم، في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة، وتأزم الأوضاع سياسيًا وأمنيًا، مما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، وتبني كافة الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب، وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين بالكويت من ويلات تلك المخاطر والأزمات.

وأشار إلى أنه عقد جلسة خاصة، بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة في نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم، وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، والتى أكدت مدى حساسية التطورات وخطورتها، وضرورة التعامل مع تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية، كما استمع أعضاء المجلس إلى عرض من بعض الوزراء، متعلق بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ في القطاع النفطي، واستعدادات وزارة التجارة (الأمن الغذائي)، واستعدادات وزارتي الصحة والإعلام.

وأضاف مجلس الأمة الكويتي، في بيانه أن أعضاء المجلس أكدوا تقديرهم للجهود الكبيرة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والموقف الرسمي للدولة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، وسياسته الحكيمة في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة، والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار.

ولفت البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمة شددوا على أهمية إنشاء جهاز متخصص، يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات، وكذلك ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ، وإطلاع المجلس أولًا بأول بتلك الاستعدادات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور الإعلام الرسمي، في إطلاع المواطنين والمقيمين، وبشكل واضح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة، وتوجهات الحكومة للتعامل معها، وأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.

ودعا مجلس الأمة الكويتي – في ختام البيان - المواطنين والمقيمين، إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية؛ لمواجهة التحديات والأخطار.

