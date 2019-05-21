صحيفة: الإعلام يشكل جسراً مهماً لإيصال ما قامت وتقوم به القيادة الإماراتية

قالت صحيفة خليجية، إنه ضمن مسيرة الإمارات في البناء والتحديث والإنجاز، تشارك جميع القطاعات في دعم هذه المسيرة.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "ولعل الإعلام يشكل جسراً مهماً لإيصال ما قامت وتقوم به القيادة الحكيمة من جهود في سبيل وضع الإمارات في مصاف الدول العالمية المتقدمة في شتى المجالات، حتى أضحت دولة يشار إليها بالبنان لما تتمتع به من تطور على قاعدة متينة من الاستقرار والأمن.

وأشارت إلى حرص القيادة دائماً على لقاء الإعلاميين لإطلاعهم على الجهود المبذولة محلياً ودولياً، انطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها في التعامل مع مختلف القطاعات، إيماناً منها بأن الجميع شريك في مسيرة بناء الدولة وإبراز منجزاتها، وإذكاء لروح العمل والمنافسة، وتشجيعاً على المضي إلى ما تنشده الدولة من مستقبل مزدهر.

وأضافت أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بالإعلاميين يؤكد اهتمام القيادة بالتواصل مع هذا القطاع، بصفته شريكاً في إيصال الصورة الحقيقية للمنجزات الوطنية، ويضطلع بمهمة إبراز مواقف الدولة المشرفة مع قضايا الوطن والمنطقة والعالم.

وأكدت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن قطاع الإعلام يستمر عند ثقة قيادة الدولة بدوره الوطني، من خلال حرصه على التمسك بالمسؤولية المهنية، والقيام بدوره كواجهة حقيقية تعكس الصورة المشرقة للوطن، فهذا التلاحم الذي يحكم العلاقة بين القيادة والشعب ومختلف القطاعات بالدولة، هو نهج الإمارات منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه