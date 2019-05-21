إيميل أمين يفضح إيران وإسرائيل (فيديو)

قال الدكتور إيميل أمين، رئيس مركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بصورة كبيرة بين إيران وإسرائيل، أغلبها علاقات فى الخفاء، لتنفيذ مخططات خبيثة فى المنطقة، مُضيفاً أنه منذ 10 سنوات كان هناك تصريح لشيمون بريز يؤكد أن بنى إسرائيل مدينون للفرس بوجودهم فى العالم حتى الآن.
وأشار رئيس مركز الحقيقة للدراسات الاستراتيجية، أن هناك كتاب حلف المصالح المشتركة يكشف العلاقات بين طهران وتل أبيب، وصولاً إلى واشنطن، حيث يوضح مؤلف الكتاب وجود أشياء تُجرى خلف الكواليس، من بينها صفقة "إيران كونترا".
واستكمل أمين، أن هناك تجارة غير شرعية برعاية إيران، لجلب الأسلحة، وغير ذلك، مُضيفاً أن هناك ثلاث قوى لا تُريد السلام والخير للعرب "إسرائيل وتركيا وإيران".
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