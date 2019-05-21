سياسي: أمريكا ليست مُترددة فى استخدام الآلة العسكرية ضد إيران (فيديو)

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي والاستراتيجي، تعليقاً على الموافقة الخليجية الخاصة بإعادة انتشار القوات الأمريكية فى مياه الخليج العربي، إن القرار يأتى لأبعاد، أهمها أنه تصحيح خطأ استراتيجي للقيادة الأمريكية، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي؛ الذى قال خلاله، أنهم لم يردوا على إيران عسكرياً إلا عند استهداف المصالح الأمريكية بشكل مُباشر.

وأضاف المحلل السياسي والاستراتيجي، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن تصريح بومبيو يتناقض مع تصريح آخر سبقه بعدة أيام قليلة، حينما أعلنت الولايات المُتحدة أن الرد على إيران سيأتى فى حالة استهداف المصالح الأمريكية بالمنطقة أو أياً من الحلفاء.

واستكمل عبدالفتاح، أن إعلان انتشار القوات الأمريكية فى الخليج يُجدد دعم واشنطن لأمن المنطقة ما يعني أن أمريكا تُجدد التزامها بحماية أمن حلفائها فى دول الخليج، خاصة بعد استفزازات إيران، ما سيجعل هناك تمركز عسكرى أمريكي كثيف غير مسبوق، فضلاً عن أن الولايات المُتحدة ليست مُترددة فى استخدام الآلة العسكرية ضد إيران.