تصاعد التوتر الأمريكي ـ الإيراني يرفع أسعار النفط

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.

لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو 0.3% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5% إلى 63.41 دولار للبرميل.

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وقال جاسبر لاولر رئيس الأبحاث لدى كابيتال حروب للسمسرة في العقود الآجلة بلندن "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقودان النفط للارتفاع".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إيران بأنها ستواجه "قوة هائلة" إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على العاصمة العراقية بغداد، وهو ما تشك واشنطن في وقوف جماعة مسلحة على صلة بإيران وراءه.

وتأتي التوترات في ظل سوق يعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر عقد اجتماع في 25-26 يونيو/حزيران المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج، لكن المنظمة حاليا تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3-4 يوليو/تموز 2019، وفقا لما ذكرته مصادر بأوبك أمس الإثنين، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات.