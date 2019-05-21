بو صعب التقى قائد الجيش الذي اطلعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية

التقى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ الذي اطلعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية وتم التداول في مواضيع عدة منها ما وصلت اليه النقاشات حول مشروع ​الموازنة​.

كما استقبل بو صعب وفد من المركز الدولي لتطوير سياسات ​الهجرة​ وضبط الحدود.