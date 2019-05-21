بو صعب التقى قائد الجيش الذي اطلعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية

التقى وزير الدفاع الياس بو صعب قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي اطلعه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية وتم التداول في مواضيع عدة منها ما وصلت اليه النقاشات حول مشروع الموازنة.
كما استقبل بو صعب وفد من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وضبط الحدود.
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