نظّم قسم العلوم الاجتماعية في كلّيّة الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس في الكسليك، بالاشتراك مع معهد العائلة في جامعة الحكمة مؤتمرًا تحت عنوان "الزواجيّة المسؤولة"، امتدت أعماله على يومين، في حرم الجامعتين.
وحاضر في هذا المؤتمر أساتذة من مختلف الجامعات اللبنانية والمعاهد الأوروبية، متناولين مسؤولية الزواج كوعي وتجاوب على نداء لعيش الشراكة الخصبة، ما يؤثر على المجتمع بصورة إيجابية، أمام الأزمات الثقافية والاقتصادية التي تشكلّ تحديًا لهذه المسؤولية. وتم التأكيد على أن الزواجيّة المسؤولة هي من مسؤولية الزوجين أنفسهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر مشترك بين جامعتي الروح القدس والحكمة عن الزواجية المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.