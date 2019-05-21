مؤتمر مشترك بين جامعتي الروح القدس والحكمة عن الزواجية المسؤولة

نظّم قسم ​العلوم​ الاجتماعية في كلّيّة الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس في الكسليك، بالاشتراك مع معهد العائلة في ​جامعة الحكمة​ مؤتمرًا تحت عنوان "​الزواج​يّة المسؤولة"، امتدت أعماله على يومين، في حرم الجامعتين.

وحاضر في هذا المؤتمر أساتذة من مختلف ​الجامعات​ اللبنانية والمعاهد الأوروبية، متناولين مسؤولية الزواج كوعي وتجاوب على نداء لعيش الشراكة الخصبة، ما يؤثر على المجتمع بصورة إيجابية، أمام الأزمات الثقافية والاقتصادية التي تشكلّ تحديًا لهذه المسؤولية. وتم التأكيد على أن الزواجيّة المسؤولة هي من مسؤولية الزوجين أنفسهما.