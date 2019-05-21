بري التقى كوبيش وعرض معه للاوضاع في لبنان والمنطقة

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بمع المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش، للاوضاع في لبنان والمنطقة . وكان بري استقبل نقابة اطباء الاسنان في ​بيروت​ برئاسة النقيب روجيه ربيز وجرى عرض لشؤون وشجون المهنة ومطالب نقابية .

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