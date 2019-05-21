أفيوني: مهتمون بتشجيع القطاع الخاص الصيني على الاستثمار في لبنان

إستقبل وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني اليوم السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، في زيارة تعارف تم خلالها البحث في سبل التعاون بين لبنان والصين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا .

ووصف أفيوني اللقاء بـ"المهم تم خلاله البحث في مخطط وزارة الاسثمار والتكنولوجيا لدعم القطاع في لبنان وشرحت أولويات الوزارة وخطة عملها وبحثنا بضرورة التعاون بين لبنان والصين في هذا المجال، وكيفية الاستفادة من خبرات الشركات الصينية وتشجيعها على الاستثمار في لبنان،وخلق فرص عمل وزيادة النمو وإتفقنا على الاستمرار في التواصل كي نتمكن من بلورة تعاون في مشاريع عملية"، مشيراً إلى "أننا تطرقنا الى ملف الاستثمار في ​طرابلس​، خصوصا أن الصين من الدول المهتمة في تنفيذ مشاريع إنمائية في عاصمة الشمال،وأكدت على إستعدادي لدعم أي مبادرة في هذا المجال وعلى أهمية هذه المشاريع لطرابلس كونها مدخل لإعمار ​سوريا​، وسنتواصل بشكل مستمر لأن الصين تلعب دور إقتصادي مهم في المنطقة، ونحن مهتمون بالتواصل مع ​القطاع الخاص​ الصيني لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل للشباب".

من جهته، شرح السفير كيجيان هدف اللقاء بـ"أنه التعرف على الوزير أفيوني وخطة الوزارة في تطوير القطاع التكنولوجي والمعلوماتية وجذب الاستثمارات محليا ودوليا، و تم البحث أيضا في إمكانية التعاون بين الصين ولبنان في مجال التكنولوجيا والاستثمار ليس محليا فقط بل أيضا في المنطقة، خصوصا أنه يمكن أن يكون لبنان مركزا للإستثمار الصيني يغطي المنطقة ككل، وسنواصل التواصل بيننا للوصول إلى النتائج المرجوة"، مشيراً إلى أن "أفيوني شرح لي خطة الوزارة لوضع قوانين وتشريعات معينة، في مجال تقديم تسهيلات حوافز التي تزيل العقبات أمام الاستثمارات ​الجديدة​، ونحن ننتظر هذه التشريعات كي نتمكن من ترويجها امام الشركات الصينية لجذبهم إلى لبنان".