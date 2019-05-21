OTV: لا خلاف ولا تباين بوجهات النظر بين الحريري وباسيل كما سرب البعض

أكدت مصادر وزارية لقناة الـ"OTV" أن "لا خلاف ولا تباين بوجهات النظر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل كما سرب البعض، "ما حكيوا مع بعضن حتى بعد"، مؤكدةً أن "اي نقاش بين الحريري وباسيل لم يحصل ابداً حول موضوع ما اذا كانت جلسة اليوم يجب ان تكون الاخيرة او لا".
وأشارت إلى أن "النقاش هادئ داخل جلسة الحكومة والبحث يتركز في هذه الاثناء على رواتب الوزراء والنواب"، لافتةَ إلى أن "النقاش يحصل تحديدا على رواتب النواب السابقين واقتراحات قوانين عدة تدرس واتجاه لنص قانون جديد يتعلق بهذه الرواتب".
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