إجتماع لتجمع المساعدين القضائيين غدا لتقييم التطورات التي رافقت الاعتكاف

يعقد "تجمع المساعدين القضائيين" اجتماعا، عند الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء، في قصر عدل بيروت، في حضور منسقي اللجان في جميع قصور ​العدل​ في ​لبنان​ لتقييم التطورات التي رافقت الاعتكاف الشامل والمفتوح الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري وتحديد الخطوات اللاحقة وفقا لهذه التطورات.

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