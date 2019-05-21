القاضي رزق أصدر مذكّرة وجاهية بتوقيف بشارة الأسمر

أصدر قاضي التحقيق في ​بيروت​ جورج رزق، مذكرة وجاهية بتوقيف رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ المستقيل ​بشارة الأسمر​ بعد استجوابه على مدى ساعة ونصف الساعة.

وإنتشر يوم الجمعة الفائت على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.

وكان قد اعلن وزير العدل ألبير سرحان يوم السبت الماضي أنه يتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر و"قد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر".

فيما قدم استقالته من رئاسة الاتحاد يوم أمس.