لفت رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ ​أحمد قايد صالح​ إلى أن "النهج المتبع في ​مكافحة الفساد​ يرتكز على اساس متين وصلب"، مشيراً إلى أن "على الشعب أن يتحلى باليقظة وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل مهما كانت الظروف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري: على الشعب أن ألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.