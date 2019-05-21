عبداللهيان: نتانياهو يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية

علق المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان على خطة الولايات المتحدة عقد مؤتمر اقتصادي في المنامة كأول خطوة في تطبيق "صفقة القرن"، محذراً من أن "هناك مخططات إسرائيلية وسعودية ضد البحرين"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية"، كما اتهم المملكة السعودية بالسعي إلى رفع تكلفة "صفقة القرن" إلى البحرين".
وحمل المسؤول الإيراني قادة البحرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم بحق الشعوب"، قائلا: "يريدون هذه المرة الغدر بالشعب الفلسطيني".
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