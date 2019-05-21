عبداللهيان: نتانياهو يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية

علق المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني للشؤون الخارجية، ​حسين أمير عبد اللهيان​ على خطة ​الولايات المتحدة​ عقد مؤتمر اقتصادي في ​المنامة​ كأول خطوة في تطبيق "​صفقة القرن​"، محذراً من أن "هناك مخططات إسرائيلية وسعودية ضد ​البحرين​"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية"، كما اتهم المملكة ​السعودية​ بالسعي إلى رفع تكلفة "صفقة القرن" إلى البحرين".

وحمل المسؤول الإيراني قادة البحرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم بحق الشعوب"، قائلا: "يريدون هذه المرة الغدر ب​الشعب الفلسطيني​".