مسؤول إيراني: أوروبا لاعب بلا فعل

لفت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه إلى أن "الدول الأوروبية عالقة في الاتفاق النووي، وغير متمسكة بتنفيذه ولن تنفذ "اينستكس"، موضحاً أن "أوروبا لا تلتزم بوعودها في إطار الاتفاق النووي، وهي غير مستقلة وتنتظر المستجدات الأخيرة بين إيران وأمريكا دون لعب أي دور مهم".
وأشار إلى أن "الدول الأوروبية ترغب في الحفاظ على دورها كلاعب فقط، دون أن تقوم بإجراءات عملية في خضم المستجدات"، لافتاً إلى أن "البعض يعتقد أن أوروبا عليها أن تنقذ الاتفاق النووي، وهذا أمر خاطئ، أوروبا عالقة بالاتفاق النووي، ولم تحافظ عليه لأنها لا تستطيع ذلك"، مستبعدا "أن تنفذ أوروبا آلياتها المالية "اينستكس" لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران".
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