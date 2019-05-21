خالد الجارالله اكد اتخاذ الكويت إجراءات احترازية لأمن ناقلات النفط

أكد نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي ​خالد الجارالله​ "اتخاذ الكويت إجراءات احترازية لأمن ناقلات ​النفط​، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي في ظل التصعيد أن تتخذ الكويت و​دول مجلس التعاون​ الخليجي ككل خطوات، وهناك تنسيق وتواصل بين الكويت و​دول الخليج​ لتوفير الضمانات لهذه الناقلات والإمداد المتواصل للطاقة إلى دول ​العالم​".

وعن التوتر الاميركي الايراني، لفت الجارالله إلى أن "التوتر موجود في المنطقة والتصعيد يحدث بوتيرة متسارعة، ولكن مما يخفف من هذه التوترات التصريحات الإيجابية من حين إلى آخر من الطرفين، واعتقد أن قراءتنا لهذه التصريحات إيجابية ومن شأنها بالفعل أن تنزع فتيل التوتر وأن تقود إلى التهدئة وليس للتصعيد".