أهالي السجناء برومية يعتصمون امام مدخل السجن دعماً لمطلب ابنائهم

نفذ أهالي السجناء في المبنى "الدال" من ​سجن رومية​ إعتصاما في يوم الزيارات امام مدخل السجن دعماً لمطلب ابنائهم ب​العفو العام​.

وكانت ​النشرة​ قد كشفت أمس أن المبنى "دال" من سجن رومية يشهد اضراباً عن الطعام وأعمال شغب من قبل بعض المساجين الذين يطالبون بالعفو العام الذي كانوا قد وعدوا به في عدة مناسبات.