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أهالي السجناء برومية يعتصمون امام مدخل السجن دعماً لمطلب ابنائهم

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نفذ أهالي السجناء في المبنى "الدال" من ​سجن رومية​ إعتصاما في يوم الزيارات امام مدخل السجن دعماً لمطلب ابنائهم ب​العفو العام​.

وكانت ​النشرة​ قد كشفت أمس أن المبنى "دال" من سجن رومية يشهد اضراباً عن الطعام وأعمال شغب من قبل بعض المساجين الذين يطالبون بالعفو العام الذي كانوا قد وعدوا به في عدة مناسبات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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