وكيل بشارة الأسمر: الهجمة على الاسمر سياسية للاقتصاص منه

أكد الوكيل القانوني لرئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الأسمر المحامي بلال الحسيني أن "الهجمة على بشارة الاسمر هي هجمة سياسية للاقتصاص منه من دور الاتحاد العمالي العام".
ولفت الحسيني في تصريح له الى ان "البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير اهين عشرات المرات في حياته وسامح الجميع فكفى صلبا لبشارة الاسمر".
وفي وقت سابق افادت اذاعة "لبنان الحر" بأن "قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق أصدر مذكّرة وجاهية بتوقيف رئيس الاتحاد العمالي العام المستقبل بشارة الأسمر".
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