عدوان: طلبنا من التفتيش المركزي إجابة فيما يتعلق بملف الجمارك والتأخير غير مبرر

أعلن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له بعد جلسة ​لجنة الادارة والعدل​ أننا "طلبنا من ​التفتيش المركزي​ إجابة فيما يتعلق بملف الجمارك وكان من المفترض أن يقدم رئيس التفتيش تقريرا للجنة الإدارة والعدل لتطلع على مضمونه لكن ذلك لم يحصل والتأخير غير مبرر".

واشار عدوان الى ان "اللجنة أقرت قانونين الأول يتعلق بإستمرارية التعليم الإلزامي للعاملين بحقل التمريض بقصد استمرارية تأهيلهم، والثاني يتعلق باستبدال العقوبة التي لا تتجاوز 3 أشهر بأنشطة اجتماعية".

من جهة اخرى اشار عدوان الى انه "وفقاً لقانون النقد والتسليف، هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر وتقدم لوزارة المال"، معلناً عن إرسال اللجنة كتاباً لوزير المال تطلب فيه تزويدها بموازنات مصرف لبنان منذ عام 2001 وحتى اليوم، للاطلاع عليها.

وفيما يتعلق بقطوعات الحسابات، سأل عدوان: "القطوعات أنجزت، فما الذي ننتظره لإحالتها إلى المجلس النيابي؟ هل نحن بإنتظار الموازنة ودرسها لإيجاد مخرج لقطع الحساب لأن القطوعات لم ترسل وتدرس وتنجز؟".