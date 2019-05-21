وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين.
وأضاف وزير الخارجية أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".
ويُعد هذا التصريح ردا مباشرا من جانب وزير الخارجية الإيراني على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.
وكتب ترامب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".
ووجه ظريف حديثه إلى ترامب، قائلا: "لا تهددوا إيرانيا أبدا. جربوا الاحترام".
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لتهديدات إيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: ترامب أن ينجح حيث فشل الإسكندر وجنكيز خان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.