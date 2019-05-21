شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة دمياط تطالب البرلمان بزيادة اعتماداتها المالية فى الموارنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب ممثلو محافظة دمياط فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020.

وقال اللواء عصام الليثى، سكرتير عام محافظة دمياط، إن المحافظة حددت احتياجاتها لتغطية عدد من البنود من خلال زيادة الدعم، إضافة إلى تقليل عجز الموازنة عن السنة الماضية.

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وأكدت نادية أحمد، مسؤول الموازنة بمحافظة دمياط، فى حديثها خلال الاجتماع الذى ناقش مشروع موازنة دمياط 2019/ 2020، أن الايرادات زادت عن السنة الماضية بسبب بند المصايف والصناديق، وأن المحافظة قلّلت بند عجز الموازنة فى الباب الأول ليصل إلى 127 مليون جنيه بدلا من 155 مليونا فى السنة الماضية، كما طالبت بزيادة اعتمادات الباب الثانى الخاصة بمراكز الخدمات (المرور، والحماية المدنية، والمعدات العاملة على مدار 24 ساعة).

وأوضحت أن المحافظة استحدثت بعض البنود فى الصناديق، منها 10% لإعمار المساجد، و10% للأبنية التعليمية، إضافة إلى رفع قيمة عمال النظافة "التراحيل". وقال محروس عبد الهادى، مدير عام التخطيط والمتابعة بدمياط، إن المحافظة تحتاج 300 مليون جنيه فى الباب السادس، لأن شبكة الطرق تكاد تكون منعدمة، إضافة إلى 7 ملايين جنيه للكهرباء، إضافة إلى تعزيز دعم مشروعات الحماية المدنية والمرور المخصص لها مليون ونصف المليون جنيه، وهو مبلغ غير كافٍ ولا يُغطى شراء سيارات إطفاء ولا خدمات الأمن والمرور.

ولفت "عبد الهادى" إلى أن دمياط من المحافظات التى لا تُغطى مواردها الصناديق الخاصة، مطالبا بتعزيز مالى لتلك البنود المهمة. كما أشار إلى تخصيص 285 مليون جنيه لمدينة الأثاث فى دمياط، التى انتهت بنسبة 98%، ولكن هناك 150 مليون جنيه مستحقة السداد منذ أربعة أشهر، تتبقى منها 85 مليون جنيه.