شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلتين دولتين من مطار القاهرة لعدم الجدوى الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء إلغاء رحلتين دولتين من جدول التشغيل وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للرحلتين. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أنه تم إلغاء رحلة متجهة إلى الهفوف السعودية، و أخرى إلى الكويت وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات بمطار القاهرة بعد الغاء الرحلتين. Advertisements فيما شهدت حركة الطيران انتظاما لباقي الرحلات ولم يتم تسجيل اي الغاءات أخرى.

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