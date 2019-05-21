شكرا لقرائتكم خبر عن 663 مليونا و461 ألف جنيه موازنة محافظة دمياط.. و108 ملايين إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/ 2020 فيما يخص موازنة محافظة دمياط.

وخصصت وزارة المالية موازنة لديوان عام محافظة دمياط بـ16 مليونا و950 ألف جنيه، ووفق تقديرات الموازنة للسنة المالية 2019/ 2020 فقد بلغ بند الإيرادات 149 مليونا و872 ألف جنيه، مقارنة بالإيرادات المعتمدة فى السنة المالية الحالية عند 108 ملايين و85 ألف جنيه.

وبحسب مشروع موازنة المحافظة، فإن إجمالى الموازنة المقدرة للسنة المالية 2019/ 2020 يبلغ 663 مليونا و461 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات 662 مليونا و222 ألف جنيه، وخصّصت 177 مليونا و902 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و119 مليونا و770 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات.

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