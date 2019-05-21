شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الوزارة المسؤول الأول عن الأمن المالى للدولة ومؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزارة هى المسؤول الأول عن الأمن المالى لمصر وكل مؤسساتها، وإنها دورها يشمل الرقابة إلى جانب تدبير الموارد.

وتوجه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، بالشكر للجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على منح الوزارة فرصة الحديث عن دورها وعرض موازنتها. متابعا: "تلك هى المرة الأولى التى تتحدث الوزارة فيها عن نفسها وموازنتها، بينما قد يتبادر إلى أذهان البعض أنها عبارة عن ضرائب وجمارك، رغم أنها تضطلع بمهام واخصاصات أخرى".

وأكد "عبد الفتاح" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة للسنة نفسها، أن وزارة المالية المسؤول الأول عن الأمن المالى لجمهورية مصر العربية بالكامل، وأن دورها يتمثل فى دراسة وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، إلى جانب دورها الرقابى على أوجه الإنفاق فى كل جهات الدولة.

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