شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار مرسى مطروح الدولى يستعد لاستقبال الرحلات بموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الثلاثاء التشغيل الصيفي لمطار مرسى مطروح الدولي حيث انتهت محطة الشركة الوطنية مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطار، من تجهيزات المعدات لإستقبال الرحلات مع بدايات التشغيل للموسم الصيفى.

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قام العاملون بمحطة مطار مرسى مطروح، بدهان عربات العفش، وغسيل جميع المعدات بالمحطة، بما يليق مع اسم الشركة الوطنية مصر للطيران، حتى تكون جاهزة فى أفضل صورها لاستقبال الرحلات السياحية.

والجدير بالذكر أن التشغيل الصيفي لمحطة مطار مرسى مطروح الدولى، سينطلق اليوم الثلاثاء وينتهى فى مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بتشغيل رحلات طيران شركة نيوز إير وأيضا شركة طيران بلوبانوراما الإيطالية.