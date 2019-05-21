شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان": استراتيجية تنمية سيناء تجعلها أبرز المناطق الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تنفيذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستراتيجية تنمية سيناء، تجعل تلك البقعة الغالية فى مقدمة المناطق الاقتصادية الواعدة.

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وأضاف، فى بيان صادر عنه، أن استراتيجية تنمية سيناء لها ثلاثة أهداف، تتمثل فى توفير مليونى فرصة عمل، وضخ استثمارات بـ20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومى إلى 4.5%، وهو ما سيُحوّل سيناء إلى واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصاديا، إضافة إلى أن تركيبة السكان فى مصر ستتغير إلى الأفضل.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة فى بيانه، بمشروعات التنمية الصناعية فى سيناء، التى تتضمن تنفيذ 4 مشروعات فى مقدمتها تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالى الغربى، ومنطقة الخدمات فى المنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخطين الثالث والرابع فى المصنع بطاقة 3.7 مليون طن سنويا، ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 6.9 مليون طن سنويا، إضافة إلى إنشاء سوق الجملة فى العريش على مساحة 38.8 فدان، شاملة معارض للخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن، وإنشاء مجمع لإنتاج الرخام فى الجفجافة يضم 4 خطوط بطاقة انتاجية 3 ملايين متر مربع سنويا.