شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتشديد اختبارات رخص القيادة للحد من انتشار الحوادث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن تشديد اختبارات الحصول على رخص القيادة، للحد من حوادث الطرق فى مصر.

وقالت النائبة فى طلبها، إن حوادث الطرق انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها لاحتلال مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضا للحوادث، وهو الأمر الذى يتطلب اتخاذ عديد من الإجراءات الجادة للحفاظ على سلامة المواطنين. متابعة: "الإحصائيات العالمية تشير إلى أن قرابة 1.3 مليون إنسان يفقدون حياتهم فى حوادث الطرق سنويا، منهم 12 ألف حالة وفاة فى مصر وحدها، ووفق جهاز الإحصاء سجلت حوادث الطرق 4 آلاف و426 خلال النصف الأول من 2018، فما زالت النسبة مرتفعة، إذ بلغ عدد الوفيات جراء حوادث الشهور الستة الماضية 1560 شخصا".

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وأشارت النائبة إلى أن تقارير الإحصاء أكدت أن النسبة الأكبر من ضحايا حوادث الطرق فى مصر خلال 2018 كانت من الشباب فى الفئة العمرية بين 25 و44 سنة، بعدد 270 يشكلون 43.5% من إجمالى المتوفين، وحلت الفئة من 45 إلى 64 سنة تاليا بنسبة 22.7% و141 متوفى، تليها الفئة العمرية بين 20 و24 سنة بنسبة 13.5% و84 حالة وفاة، وسجلت حالات الوفاة بسبب حوادث السيارات بين الأطفال فى الفئة العمرية من 5 إلى 14 سنة 3.2% بـ20 حالة، والرُضّع والأطفال حتى 4 سنوات 1.6% بـ10 حالات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حوادث المرور فى مصر لها عديد من الأسباب، منها قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، إلا أن أحد أبرز الأسباب هى عدم تأهيل السائقين. وبناء عليه طالبت بالموافقة على مقترحها بتشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة، للحد من انتشار حوادث الطرق فى مصر، وإعادة النظر مرة أخرى فى اختبارات القيادة، لا سيما أن الطريقة الحالية لا تكشف بوضوح عن مدى إمكانية المتقدم للاختبارات على السواقة.

وطالبت النائبة آمال رزق الله بتطوير اختبارات الإشارات، مع مراعاة المعايير الدولية، مختتمة بالقول: "مدارس القيادة التابعة لوزارة الداخلية عليها تقديم استراتيجية من خلالها تساهم فى تخفيف العبء، وتخريج جيل يعرف اصول وفنون القيادة".