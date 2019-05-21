شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف تاكسى أبيض جديد بدعم 1.7 مليار جنيه من الخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت الخزانة العامة بـ1.7 مليار جنيه دعما لمشروع تحويل سيارات التاكسى التقليدية إلى تاكسى أبيض حديث، جرى تخصيصها لتحويل قرابة 45 ألف سيارة، بحسب ما عرضه محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من جهود واختصاصات الوزارة فى المشروع.

وأوضح "عبد الفتاح"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها فى العام المالى 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها، أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف للجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3 آلاف وحدة محاسبية تضم مراقبين من المالية، كما تعمل الوزارة أيضا على توفير عملات معدنية عن طريق مصلحة سك العملة، إضافة إلى سكّ اللوحات المعدنية للسيارات.

وأشار ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة المختلفة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف نسبة كبيرة من المعاشات، إلى جانب مهام الوزارة فى التفتيش على الخزائن الرئيسية.