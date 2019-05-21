شون وصوامع البحيرة تستقبل 181 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما جرى توريده من القمح لشون وصوامع ومطاحن المحافظة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 181 ألفًا و655 طنًا.
وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 356 ألف فدان، تورد محصولها لـ33 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية.
وأكد المحافظ أنه جرى تحديد نوعية الأقماح الموردة "محلى - مستورد" عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع، لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم
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