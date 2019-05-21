زراعة الإسكندرية: حصاد 52 ألف و600 فدان قمح منذ بداية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حصاد 52 ألف و600 فدان من محصول القمح، وذلك منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن، بنسبة بلغت 75.9% من إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة.

وقال "البخشوان" في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن كمية توريد القمح المتوقعة في الإسكندرية لهذا الموسم تصل إلى 200 ألف طن، وذلك بعد حصر إجمالي المساحات المزروعة وقدرها 69 ألف و 257 فدانا.

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وأضاف أن القدرة الاستيعابية لصوامع وأماكن تخزين القمح للموسم الجاري، تبلغ نحو 360 ألف طن، تضمنت 4 صوامع في مناطق "برج العرب بسعة تخزينية 90 ألف طن، العامرية، بسعة 60 ألف طن، الصبحية بسعة 60 ألف طن، وصومعة كينج مريوط بسعة تخزينية 60 ألف طن".

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أماكن التخزين بالمحافظة شملت أيضا بناكر مجمع السلام بمنطقة الكيلو 21 بإجمالي سعة تخزينية 90 ألف طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة آلاف طن قمح معبأ في أجولة، فضلا شونة قمح بسعة 600 طن معبأ في أجولة.

كانت حددت وزارة التموين أسعار توريد القمح بمختلف أنواعه للموسم الحالي وتمثلت في " 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5".