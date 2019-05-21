اتهام مواطن بريطاني بإلقاء مخفوق اللبن على نايجل فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها اتهمت شاب 32 عاما بتنفيذ اعتداء، وذلك عقب أن ألقى مخفوق اللبن على نايجل فاراج زعيم حزب بريكست في مدينة نيوكاسل- أبون تاين.

وقد جرى إلقاء القبض على بول كروثير بعد فترة قصيرة من اعتدائه على فاراج في شارع بالمدينة أمس الاثنين، حيث كان يتجول فاراج، المناهض لليورو، بين فعاليات انتخابية تتعلق بالانتخابات البريطانية بالبرلمان الأوروبي المقررة الخميس المقبل.

وقالت شرطة نورثمبريا في بيان " الشرطة اتهمت الرجل بالقيام باعتداء وإحداث ضرر جنائي عقب حادث نيوكاسل أمس" مضيفة أنه من المقرر أن يمثل كروثير أمام المحكمة في 18 يونيو المقبل.

وقال كروثير للصحفيين بعد إلقاء القبض عليه إنه كان يريد ممارسة " حقه في الاحتجاج على أشخاص مثل فاراج".

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وأضاف" العنصرية والكراهية اللتان يبثهما في هذه الدولة أكثر ضررا من بعض من مخفوق اللبن".

وحمل فاراج " المتطرفين" الذين يدعمون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذه الواقعة.

و كتب فاراج في تغريدة له "إنه لأمر محزن أن بعض أنصار البقاء قد أصبحوا متطرفين إلى حد أن الحملة الانتخابية العادية صارت أمرا غير ممكن".

وتشير استطلاعات الراي إلى أن حزب بريكست ، الذي تم اطلاقه الشهر الماضي ، سيفوز بثلث عدد الأصوات على الأقل في الانتخابات البريطانية الخاصة بالبرلمان الأوروبي الخميس المقبل وهو ما يجعله على الأرجح أكبر أحزاب البلاد في ستراسبورج.