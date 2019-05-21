البحرية الليبية : الباخرة التركية التي رست بميناء طرابلس حملت أعدادا كبيرة من الإرهابيين الاجانب

كشف ضباط العمليات بالبحرية الليبية، أن الباخرة التركية أمازون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعداد كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت العمليات البحرية ، في إيجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الصخيرات، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.!