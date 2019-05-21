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الجيش السوري يستهدف فتح الشام فى ريف حماة الشمالى

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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات الجيش السورى نفذت ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالى، وذلك ردًا على تجديد خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيدن واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وذكرت "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن

"وحدات الجيش نفذت رمايات مركزة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا)، وخطوط إمدادها فى بلدتى الصهرية والقروطية بجبل شحشبو بالريف الشمالي، ما أسفر عن
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تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد، بالإضافة إلي تدمير عدد من الأوكار بعضها يحتوي على أسلحة وذخائر".

وأشارت (سانا) إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت- في وقت سابق اليوم - بعدد من القذائف الصاروخية على بلدتي بريديج وكفر نبودة بريف حماة الشمالى، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات الخاصة والبنية التحتية.

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