مجلس الأمة الكويتي يطالب بأقصى درجات الحيطة والحذر

أكد مجلس الأمة الكويتي ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، وتبني كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب.

جاء ذلك في بيان حول مستجدات الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية في المنطقة، بناء على تكليف مجلس الأمة لمكتب المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت في 16 مايو 2019 وأشار البيان إلى المجلس:

‎تابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية بالغة الخطورة التي استجدت في

نطاق منطقة الخليج العربي والإقليم في ظل تنامي مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة، وتأزم الأوضاع سياسيا وأمنيا، مما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.‎ولا بد من تبني كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون دخول المنطقة في حلقة من النزاعات والخلافات التي ستدمر الدول والشعوب، وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين، والمقيمين من ويلات تلك المخاطر والأزمات.‎وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ، وإطلاع المجلس أولا بأول بتلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة المختصة.‎وثمن الأعضاء السياسة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد، في تبني الحياد الإيجابي تجاه النزاعات القائمة، والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار.‎كما أكدوا دعمهم لكافة الخطوات والإجراءات التي يقوم بها مع الحكومة من أجل تعزيز أمن الكويت وشعبها، ووقوفهم صفا واحدا مع القيادة السياسية في مواجهة الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.