جدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اقتراحه إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.
نجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية وسنرى من هم الذين يدعمهم الشعب"، وذلك وفقا لموقع قناة "BBC".
وقال مادورو، أمام تجمع نظم في العاصمة كاراكاس بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا للدولة، أمس الاثنين: "اليوم، أتقدم إلى المعارضة باقتراح: دعونا نتبارز عن طريق إجراء انتخابات، دعونا
وأضاف أن "الانتخابات ستكون حلا ديمقراطيا وسلميا ودستوريا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وسبق أن طرح مادورو، في فبرايرالماضي،
وجرت الانتخابات الأخيرة للبرلمان في فنزويلا في عام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل على 109 مقعدا من أصل 164 ، وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبرالعام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يوجه دعوة جديدة إلى المعارضة لإنهاء الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.