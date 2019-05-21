400 نائب أمريكي يطالبون ترامب بالبقاء في سوريا

وقع مئات من أعضاء الكونجرس الأمريكي خطابا إلى الرئيس، دونالد ترامب، يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم «قلقون للغاية» من الجماعات المتطرفة في البلاد.
يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".
وبحسب «رويترز»، جاء في الخطاب الذي وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا "في الوقت الذي
ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي
وتراجع ترامب في فبراير عن قراره، ووافق على الإبقاء على وجود أمريكي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم "داعش" خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.
ويحث الخطاب من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا، فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا، وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.
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