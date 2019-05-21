حزب الحرية النمساوي يسحب الثقة من المستشار الفيدرالي

قرر حزب الحرية النمساوي -عضو الائتلاف الحاكم - سحب الثقة من مستشار النمسا سباستيان كورتس على إثر الخلاف بين حزبي الشعب والحرية عقب فضيحة الفساد التى تورط فيها نائب المستشار هانز كريستيان

شتراخه.

وقال هيربرت كيكل وزير الداخلية المقال - في تصريح له اليوم الثلاثاء- أنه بأصوات حزبي الحرية والاشتراكي سيتم سحب الثقة من المستشار في البرلمان

وإبطال كل قراراته الخاصة بالانتخابات المقبلة.وأضاف الوزير النمساوي المقال "أن المستشار يسير في طريق مسدود وربما لم يتوقع منا أن ندافع عن سياسيي حزب الحرية بنفس قوة الآخرين".وأوضح كيكل أنه سيخوض الانتخابات على مقعد رئيس البرلمان.. معربا عن أسفه لانهيار الائتلاف الحكومي.