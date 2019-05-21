المئات يحتجون بعد فوز الرئيس الإندونيسي بفترة ثانية

أظهر فرز رسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره في العاصمة جاكرتا للاحتجاج.

وأكدت المفوضية العامة للانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5 بالمئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 إبريل مقارنة مع 44.5 بالمئة حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو.

وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لكن برابو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق واحتشد 800 من أنصاره في احتجاج سلمي. اقرأ أيضاً.. إندونيسيا تشدد الإجراءات الأمنية قبل نتيجة انتخابات الرئاسة

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