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الجامعة العربية تعمم دعوة خادم الحرمين لعقد قمة طارئة على الدول الأعضاء

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أعلن مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية أن الأمانة العامة للجامعة عممت الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من هجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة العربية ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعمال نص المادة 3 من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

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