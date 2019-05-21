كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقالات جديدة في تركيا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة التركية في مدينة أنقرة اليوم الثلاثاء، أمر توقيف بحق 140 شخصاً بينهم 41 عسكرياً عاملاً للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

ومن بين المشتبه بهم يوجد العديد من العسكريين، كثيرون منهم ضباط برتب مختلفة لا يوجدون حالياً في الخدمة.

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بالإضافة إلى ذلك، يوجد أمر اعتقال بحق 11 مدنياً يعتقد أنهم عملوا كقادة هرميين للعسكريين داخل الجهاز التنظيمي لشبكة غولن.

وكانت النيابة قد أمرت أمس الإثنين، باعتقال 249 موظفاً بوزارة الخارجية التركية بتهم مماثلة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 تم إقالة أكثر من 130 ألف موظف، ويوجد نحو 80 ألفاً حالياً قيد الحبس الاحتياطي بتهمة الارتباط بهذه الشبكة.